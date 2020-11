ARVAMUS ⟩ Hei, maskivastane, mida sa kurdad? Portugalis peaksid kodus vangis istuma

Kõik kaubandusettevõtted on Portugalis nendes kõrge riskiga omavalitsusest alates kella 15-st suletud. Nädalavahetusel loomulikult ikka kella ühest. Seega tuleb ka minul käia poes ära täna, sest homme tahaks ju hommikul kodus pisut pikemalt magada ja vedeleda.

Lisaks on kogu Portugali mandriosas keelatud liikumine omavalitsuste vahel ajavahemikus 27. novembril kella 23st kuni 2. detsembril kella viieni ja 4. detsembril kella 23st kuni 8. detsembril kella 23.59ni.

Ma ei arva, et need piirangud on vahvad ja kõige mõistlikumad, sest rahvas ummistab poed reede õhtul ja laupäeva varahommikul. Aga selle kõrval ei tundu maskikandmises midagi traagilist.

Mis on suurim vahe praegu Eestis ja Portugalis? Portugalis, nii nagu ka mujal paljudes maailma riikides, on õpitud praeguseks erinevate rakendatud meetmetega elama. Eestis tundub alles valitsevat trillalaa-trullalaa meeleolu. Õige majanduspõnts ning arusaamine on alles teel.

Eesti tempo juures muretsengi selle pärast, et niimoodi läheb riik varsti lukku ja siis on kõik põlvili, nii maskikandjad kui ka maskivastased.

Ma nõustun, et mask üksi ei ole COVID-19 pandeemiaga võitlemisel hõbekuul, kuid see on nagu üks osa «Šveitsi juustu» mudelist, mis vaid tervikuna toimides kaitseb pandeemia eest. Marko Lepik avaldas 24. novembril sotsiaalmeedias arvamuse, kus toonitas, et ainus, mida inimestelt palutakse on väiksem isiklik ebamugavus suurema kollektiivse vastikuse ärahoidmiseks.

Ma nõustun temaga, kannatame selle ebamugavuse koos ära, et minna järgmisesse aastasse kergemalt hingates.