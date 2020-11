Surnuks kuulutatud mees «ärkas ellu», kui teda palsameerima hakati

Mehe onu rääkis ka, et just Kapkateti haiglas vaatas haiglatöötaja ta põgusalt üle ning kuulutas noore mehe surnuks. Seejärel viidi 32-aastane mees haigla surnukuuri, kus sealsed töötajad hakkasid teda koheselt matuseks ettevalmistama.

Kui töötajad alustasid palsameerimisega (surnukeha roiskumisvastaste ainetega immutamine - toim), tegi see «surnud» mehele sedavõrd haiget, et ta ärkas üles ning hakkas suurest valust karjuma.

Kigeni noorem vend Kevin Kipkurui rääkis väljaandele The Standard: «Üks töötajatest kutsus mind surnukuuri ja me nägime, kuidas ta liigutas.»

«Olime šokeeritud. Me ei suutnud aru saada, kuid on elus inimene surnukuuri sattunud.»

Kigen, kes on veel haiglavoodis, kommenteeris kohalikule meediale, et ei suuda uskuda, et selline asi temaga juhtus. «Kuidas nad selle kindlaks tegid, et ma surnud olin?» sõnas ta.

Kuigi mehe perekond usub, et tegemist oli haiglapoolse veaga, ei taha Kapkateti haigla sellest midagi kuulda ja väidab, et hoopis perekond on siinkohal süüdlane. «Tema sugulased eeldasid, et ta on surnud ja ei oodanud isegi surmatunnistust ära,» rääkis üks haigla töötajatest Gilbert Cheruiyot.