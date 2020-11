«Ülal olles sain momentaalselt aru, et maastikud ja mustrid lummavad mind ning et mul ei ole muud võimalust, kui jälle ja jälle sinna üles jõuda, et kõike vahetult kogeda ning jäädvustada,» selgitab Tarto Elu24-le.

Tarto selgitab ka, et kõrgemalt on keerulisem pildistada, justnimelt tehnilises mõttes. «Pildistan ju kiiresti liikuvalt platvormilt – lennukilt. Tuleb ette mõelda ja õigel ajal valmis olla, ennast mugavalt tunda, piloodiga suhelda ning palju muud. Kõike üheaegselt ja võimalikult ladusalt.»

Kõige raskem kaader, mida ta püüdnud on, jääb aga ilmselt 2011. aastasse, mil ta pildistas noorte laulupeo avatseremoonia avakujundit. «Hea tuttav oli lauljate seas, tema andis märku, millal on õige hetk pildistama tulla,» meenutab ta.

Samuti kinnitab fotograaf, et tagasiside inimestelt on olnud tunnustav. «Tagasiside on olnud positiivne, märksõnaks on äratundmisrõõm. Head tagasisidet olen saanud pikki aastaid ja olen sellest alati meelitatud.»