VAPUSTAVAD PILDID ⟩ Noor naine näeb iga päev välja selline, nagu oleks ta 19. sajandist välja astunud

Ukrainast pärit Mila Povoroznjuk on noor naine, kes on kaasaegsele stiilile käega löönud ning otsustanud hoopis 19. sajandist pärit moestiili kasuks.

BoredPanda kirjutab, et Mila näeb igapäevaselt välja selline, nagu oleks ta 19. sajandist välja astunud. See tähendab, et naisel on olemas ajastutruud kleidid, korsetid, uhked pluusid, peakatted, jalanõud ning ehted. Lisaks näeb ta vaeva ka oma soengu ja meigi kallal, et kõik ikkagi võimalikult tõetruu välja näeks.