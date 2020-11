Suri kurikuulsa Darth Vaderi maski taga peitunud näitleja

«Tähesõdade» lavastaja George Lucas märkas Prowse'i filmiklassikast «Kellavärgiga apelsin», kus tal oli pisem roll. «Lucas ütles mulle, et saan valida kahe tegelase vahel: üks on selline suur kaisukaru Chewbacca ja teine põhiline kurikael. Polnud eriti raske valik, eks?» selgitas Prowse aastal 2016 antud intervjuus, kuidas ta Darth Vaderi rolli sattus.

Kuigi Prowse oli kolmes filmis Vaderi maski all, ei saanud vaatajad kordagi kuulda ta häält, kuna filmitegijate arvates polnud mehe aktsent piisavalt kurjakuulutav. Printsess Leiat mänginud Carrie Fisher andis talle hüüdnimeks Darth Farmer, kuna Prowse kõlas nagu maakas.

Tema asemel luges kurikaela jutu sisse madalahäälne James Earl Jones. «Ma arvan, et Jones tegi suurepärast tööd, aga usun ikkagi, et kui mulle oleks antud õige võimalus, oleksin sama hästi hakkama saanud,» on Prowse hiljem öelnud.