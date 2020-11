OI KUIDAS PAINDUB ⟩ Londonis elav Henn Põlluaasa tütar lahutab karantiinis meelt joogaga

Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa 27-aastane tütar tunnistas ühismeedias, et kodus passida pole kerge. «Kes veel tunneb, et see liikumiskeeld hakkab rängaks muutuma?» küsis ta Instagramis jälgijatelt.

Ajal, mil spordisaalid on kinni, igatseb aastaid tantsimisega tegelenud Hanna Marie joogatunde. Suurbritannias on valitsus kehtestanud karmid koroonareeglid: suletud on pubid ja restoranid ning toimub vaid kaasamüük, sõpradega tohib kohtuda ainult õues ja kahekesi, kodust ei soovitata lahkuda. Kontoris võib käia ainult siis, kui kaugtöö pole võimalik.