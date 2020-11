80ndatel alanud «Berti päevikute» raamatusarja autorid on Rootsi kirjanikud Anders Jacobsson ja Sören Olsson, kes kirjutasid päeviku vormis teismelise poisi igapäevastest tegemistest. Lily Wahlsteen on juba mänginud ka samade autorite raamatutel põhinevates filmides «Sune vs Sune» ja «Sune – Best Man».