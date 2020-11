SENSUAALSED KAADRID ⟩ Eesti Laulu uustulnuk õrritab alastipiltidega

«6. detsember, pange kuupäev kirja,» teatas 24 poolfinalisti sekka valitud Heleza Instagramis. Just sel kuupäeval läheb netti üles võistluslaul «6», kuigi kuulda saab seda juba päev varem, kui ETV ekraanil on erisaade «Eesti Laul 2021. Start».

Laupäeval näeb ilmavalgust ka värske muusikavideo, kust pärinevad sensuaalsed kaadrid, mida lauljatar juba Instagramis jagas. Fotodel on kaunis Helena suisa ihualasti! «Pildid on tõesti natukene paljastavamad kui midagi, mis varasemalt teinud olen,» tunnistas noor lauljatar Elu24-le.

Võistlusloo autorid on Helena ise ja noor produtsent Karl Killing okeiokei pundist. «Karl on minu muusika kõige suuremaks saatjaks olnud. Kohe, kui koostööd alustasime, sain aru, et tegu on õige inimesega, mul pole mitte kellegagi sellist muusikalist klikki olnud,» rääkis lauljatar septembris Elmari hommikuprogrammis.