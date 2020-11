PILTUUDIS ⟩ Kui mõni näitsik Pirita teel selliseid bikiine kannaks, tekitaks see liikluses küll täieliku kaose

Inglise seltskonnatäht jagab pilti Maldiividelt, kus ta viimastel kuudel pesitsenud on. Sel korral on tegemist kaadriga, millel 26-aastane Rose poosetab neoonrohelist värvi bikiinikomplektis.

Värske bikiinipilt paistab meeldivat ka tema jälgijaskonnale, sest sel on ple 427 000 meeldimise ja rohkelt kommentaare. «Sa oled nii ilus,» õhkab üks fännidest.

Rose'i kutsutakse hellitavalt ka Briti Kim Kardashianiks, sest tema kurvid meenutavad fännidele kuulsat USA tõsielustaari. Rose ise on sellest meelitatud ning kiidab samuti Kardashiani, sest tema arvates oli just Kardashian see, kes kurvikad tüdrukud taas popiks tegi.