KÕIK LETTI ⟩ Prantsuse instakaunitari vallatu pilt fantaasiale ruumi ei jäta!

Tantoti õed on Instagramis vägagi populaarsed, Mathildel on seal 8,5 miljonit jälgijat ning Paulinel 4,9 miljonit jälgijat. Nad on populaarsed ka seetõttu, et jalutavad pidevalt Instagrami alastusevastaste reeglite piiri peal, postitades sageli pilte, millel vaid strateegilised piirkonnad napilt kaetud on.