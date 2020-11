VIDEO ⟩ Leekide keskelt pääsenud vormelitäht avaldas, millised on vigastused ja miks ta üldse ellu jäi

«Minuga on kõik korras. No enam-vähem korras. Tänan kõikide sõnumite eest. Veel mõned aastat tagasi ei pooldanud ma Halo-raami kasutusele võtmist, kuid pean tõedema, et ilma selleta ei oleks ma praegu siin ja ei räägiks teiega. Halo-raam on parim asi F1-s,» sõnas Grosjean videos.