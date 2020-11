FOTOD ⟩ Tyson teatas, et tarbis vahetult enne tagasitulekumatši narkootikume

Tyson lisas, et kokaiini tarvitamise lõpetas ta 21 ja pool aastast tagasi, kuid marihuaanga on teised lood.

Tyson lisas, et tal pole täpset teadmist, palju ta laupäevase matši eest raha saab, kuid ta kinnitas, et ei raiska raha, nagu varem. Forbesi teatel on mees on karjääri jooksul teenitud 685 miljonist dollarist enamuse huugama pannud.