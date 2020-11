PILDID JA VIDEO ⟩ Diego Maradona surma uurimine: ta arsti kliinik ja kodu otsiti läbi

Buenos Airese politsei otsis 29. novembri hommikul kohaliku aja järgi läbi Maradona arsti, 39-aastase Leopoldo Luque kliiniku ja kodu, et teha kindlaks, kas jalgpallurile tehtud ajuoperatsioonis ja järelravis oli puudujääke, teatab bbc.com.

30 politsenikku uurisid arsti kodu ja veel 20 vaatasid läbi ta kliiniku. Nad võtsid kaasa arsti arvutid, mobiiltelefonid ja ravimärkmed, et nende abil taastada, milline oli staari seisund haiglas ja milline oli ta ravi kodus.

Maradona tütarde sõnul on neil kahtlus, et nende isa lubati liiga kiiresti pärast operatsiooni kodusele ravile ja see võis talle saatuslikuks saada.