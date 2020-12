LUGEJA FOTO ⟩ Pärnakas ei uskunud oma silmi, kui nägi Bolti tõuksi parkimiskohta

Facebooki gruppi «Märgatud Pärnus» postitati eelmise nädala laupäeval kaks pilti, kus on näha Mai bussipeatuse ootepaviljoni katusele pargitud Bolti elektritõukerattast.

Postituse alla jäetud kommentaarides nii naerdakse vembuvendade üle, kuid leidub ka neid, kes huligaane hurjutavad.

«Mu jaoks on kummaline see, et peetakse naljakaks teiste varadega vandaalitsemist. Kui kellegi enda omandiga nii tehtaks, siis oleks kisa lahti. Jah, need rattad käivad aegajalt närvi oma paigutusega, aga selles pole firma süüdi vaid kasutajad,» kirjutas üks pahane inimene.

Postituse alt leiab ka Tiktoki video, kus on näha, kuidas politsei käis elektritõuksi bussiootepaviljoni katuselt maha võtmas.

Ka Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov kinnitas Elu24-le, et tõukeratas on bussipalviljoni katuselt eemaldatud. Praegu käib uurimine, kuidas sõiduk sinna sai.

Kommentaaridest selgub veel, et see pole esimene kord, kui Bolti elektritõuks on leidnud tee bussiootepaviljoni katusele.

Mis puudutab tõukerataste kasutamist üldiselt, siis tegelikult käitub Lašmanovi sõnul suur enamus inimesi sõidukitega väga heaperemehelikult.

«Oleme rõõmsad, et inimesed arvestavad liikluses teistega ning sõitu lõpetades pargivad tõukerattaid nii, et nad ei jääks kellegile ette ega saaks mingil moel kahjustada,» selgitas Lašmanov.