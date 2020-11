Suunamudijad Merylin Nau ja Anita Sibul keerutasid meedias tolmu üles augusti keskel, kui tutvustasid sotsiaalmeediakoolitust Kullakaevur, mille eest plaanisid igalt osalejalt küsida 2000 eurot. Kuigi Merylin raius, et hinna ja kvaliteedi suhe on igati paigas, lagunes see projekt enne esimest koolituspäeva ja huvilistele maksti raha tagasi.