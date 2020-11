VIDEO ⟩ Kuus aastat Euroopas matkanud inglanna kadus Püreneedes

Murest murtud mees kirjutas naise kadumisest sotsiaalmeedias lootes, et keegi on ta naist näinud.

«Minu kirjatüki eesmärgiks on teavitada oma naise kadumisest. Ta on inimene, kes usub positiivse mõtte jõusse ja ma loodan, et inimesed, kellel tema kohta infot on, edastavad selle mulle,» kirjutas mees.