PILTUUDIS ⟩ Sa oled paks: sõjakal suunamudijal Triinu-Liis Epneril on õeluskottidele uus sõnum

Kui suvel lõi suunamudija Triinu-Liis Epner käed tuntud advokaadi Robert Sarvega , et võtta vastutusele perekooli kiuslikud kommentaatorid , siis nüüd on tema lähenemine õelutsejate vastu hoopis teistsugune.

Ööl vastu esmaspäeva Instagrami postitatud pildil on Triinu-Liis oma näole kirjutanud erinevaid solvavaid sõnu, neist kõige silmatorkavam laubale kirjutatud «sa oled paks». Postituse pealkirjaks on ta pannud mõjuva tsitaadi: «any fool can criticize, condemn and complain...and most do» (tõlge - iga narr võib kritiseerida, hukka mõista ja viriseda.. ja enamus teevad seda).