Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Lähis-Idas on koroona teine laine, esimene oli selle aasta kevadel. Novembri lõpu seisuga on koroonaviiruse diagnoosiga 60 miljonit inimest ja viirushaiguse Covid-19 tagajärjel on surnud ligi 1,5 miljonit inimest, teatab theguardian.com.