Sularahaautomaadi kaasa viinud vargad jätsid endast maha olulise küsimusega kirja

Raquel Johnson , kes juhib varguspaigaga samal tänaval Sunstone'i ettevõtet rääkis, et politsei küsis, kas neil on endal turvakaamerad, mille videolt oleks ehk võimalik saada mingeid vihjeid varaste kohta.

Praeguseks on teada, et politsei vahistas kogu piirkonnas väidetavalt sularahaautomaatide kuritegudes osalenud kuritegeliku grupeeringu, kuid veel pole teada, kas need mehed on seotud La Herrada vargusega.