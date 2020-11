Tallinnas pole elektritõuksidest pääsu ka talvel

Tuul teatas täna oma klientidele, et elektritõuksid sel aastal talveunne ei lähe. Siiski on talvel pisut teised sõidureeglid: kui välistemperatuur langeb alla kolme plusskraadi, saab Tuulega vuhiseda kuni 15-kilomeetrise tunnikiirusega. Tavatingimustes on piirkiirus 20 km/h.