VIDEO ⟩ Idiootliku sillahüppe teinud USA juutuuber: mind ei ehitatud tavaliseks!

«Võib-olla näete seda hüppena, et saada vaatamisi, aga ma näen selles enamat. Mind ei ehitatud tavaliseks, ma olen unistuste jälitaja, ma ei lepi vähemaga, ma jätan oma jälje sellele planeedile, mida me nimetame maaks, meie koduks,» kuulutas Fomba. Ta jättis kaamera maha ja ronis sillale endast märki maha jätma.

Mõni hetk hiljem on videost näha, kuidas tume kogu meeletu kiirusega vette kaob. Järgmisena on kaadris vees ulpiv mees, kelle poole kiirustab kaater ja pealtnägijad tõstavad abitu Fomba jõest välja. Kaldal hoiab arualge õhulendur kätega peast kinni.

Kõva obaduse vastu pead saanud juutuuber kurtis, et tal on raske liigutada, kuid haaras siiski kaamera ning tegi uutele ja vanadele fännidele motivatsioonipöördumise: «loodetavasti see video motiveerib sind oma unistusi püüdma!»

Videot vaadanud kümnete tuhandete inimeste seas levib pigem arvamus, et millisest otsast see nüüd motiveeriv on ning pigem on Fomba käitumine «vastutustundetu» ja «idiootne».