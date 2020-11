TRAGÖÖDIA VENEMAAL ⟩ Koroona pärast perest ilma jäänud vastsündinu üle käib tuline hooldusõiguse vaidlus

Pärast seda postitas Svetlana (alumisel pildil) sotsiaalmeediasse pühenduse: «Mu issi, sa olid parim, lahkeim mees siin ilmas. Armastan sind igavesti. Sul ei olnud piisavalt aega, et kohtuda oma lapselapsega.»

Kolm päeva enne oma isa surma jäi ka Svetlana ema Vera tõsiselt haigeks. Ta läks 2. novembril ka haiglasse, kuid seal öeldi Verale, et neil ei ole piisavalt voodikohti ja tal paluti koridoris põrandal lamada. Svetlana sugulane Larisa teadis öelda, et selleks hetkeks, kui Vera haiglasse jõudis, olid tema kopsud väga tõsiselt kannatada saanud.

Pärast isa kaotust ja enne ema surma oli koroonaviirusesse nakatunud Svetlana samuti haiglas, ning kurtis, et meedikud andsid talle raviks vaid köhasiirupit. Lapseootel Svetlana seisund oli lõpuks nii halb, et ta pandi juhitavale hingamisele. Surivoodil lamades toodi kuus nädalat enneaegne Svetlana poeg ilmale. Venelanna oli otsustanud poisile panna nimeks Kirej oma lahkunud isa järgi.

Kolm päeva hiljem algas Kirej üle tuline hooldusõiguse vaidlus. Nimelt ei ole Svetlana poja sünnitunnistusele märgitud isa nime. Lahutatud Svetlana oli keeldunud avaldamast, kes on tema lapse isa ja mainis vaid tõsiasja, et tegu oli kolleegiga.

Hetkel haigla hoole all oleva vastsündinu nimel on aga Peterburis asuv väärtuslik kinnisvara ja kaks korterit.

End vaid M-ks kutsuv mees väidab nüüd, et on Kirej isa ja nõuab DNA testi. Kuid ka Svetlana sugulane Larisa nõuab hooldusõigust, ning väidab, et poisslapse ema sõnul ei ole M isa.