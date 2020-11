PILDID ⟩ Sõõrumaa eksnaine Kätlin Maran müüb Viru keskuse peene parkimiskoha maha

50-aastane naine küsib peenes asukohas parkimiskoha eest 29 900 eurot . Marani sõnul asub koht parkimismaja neljandal korrusel puldiga avatava värava ja kõrge metallist piirdeaia taga. Samuti on hoones turvakaamerad.

Elu24-l ei õnnestunud ärinaist telefonitsi kätte saada, et uurida, miks ta hinnalise parkimiskoha müüki pani.

Maran oli 18 aastat koos ärimehe Urmas Sõõrumaaga, kellega tal on kaks tütart. Nende suhe purunes eelmise aasta augustis. Elu24 kirjutas toona, et Sõõrumaa uueks kallimaks on 25 aastat noorem Hedi Laigar.