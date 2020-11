PÄRIS MOWGLI ⟩ Rwandalase jaoks on kõnevõimetu poeg kingitus Jumalalt, kuid külas kutsutakse poissi ahviks

Afrimax TV Youtube'i lehekülg avaldas 17. novembril ligi 40-minutilise dokumentaalfilmi Aafrikas, Rwanda Vabariigi külas elavast noormehest Elliest. «See video ei ole loodud kellegi solvamiseks, vaid selle noore poisi võimalike toetajate leidmiseks,» täpsustatakse videopostituse pealkirjas. Lisatud on ka telefoninumber.

Poolteist nädalat hiljem on Ellie lugu puudutanud paljude südameid, ning tema heaks on kogutud veidi üle 1100 euro.

Briti meedia kutsub aga Elliet päris Mowgliks, «Džungliraamatu» peategelase järgi. Noormehe ema aga usub, et eriline poiss on kingitus Jumalalt, vahendab Daily Star.

«Pärast viie lapse kaotamist palusime Jumalat, et ta annaks meile vähemalt puudega lapse, peaasi, et ta ei sure nii vara kui teised. Kui ta Ellie ilmale tõi, teadsin, et see on sõnum Jumalalt,» rääkis poisi ema emotsionaalselt.

Ellie koos oma emaga. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Õpiraskustega 21-aastasel Elliel oli ema sõnul sündides tennisepalli suurune pea. Tal puudub kõnevõime ja ta ei käi koolis. Lisaks keeldub ta söömast toitu, mida tema ema talle valmistab. Selle asemel käib Ellie lähedal asuvas džunglis, kus ta sööb banaane ja teisi puuvilju. Vahel sööb ta ka muru.

«Talle ei meeldi minu toit. Ta eelistab banaane. Ta ei tea midagi, ta ei oska midagi teha,» kirjeldas ema oma poega ja jätkas, «ta muudkui jookseb. Kui ta inimesi näeb jookseb ta nende eest ära. Kuhu iganes ta ka ei jookse, pean talle järgi jooksma. Nädalaga suudame läbi joosta 230 kilomeetrit.»

Ema kardab, et kui ta Ellie'le järgi ei jookse, siis ta ei pruugi tagasi koju tulla. Emal on isegi lasso, mille abiga ta vahel poja kinni püüab. Mõne sõnul on ta sama kiire kui Usain Bolt.

Ellie teiste külalastega. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kuna Ellie kipub ära jooksma tihti hoiavad lisaks tema emale tal silma peal ka naabrid. Mõned külaelanikud näevad palju vaeva, et hoida Elliet džunglist eemale. Ühe naabri sõnul on kõik külas teadlikud, et Ellie on teistsugune ja tõdes, et noormees on võimeline džunglis elama. «Me pole näinud ühtegi inimest, kes suudaks joosta põldudel ja toituda aasadel nii nagu loomad seda teevad,» kirjeldas naaber.

Kuid mitte kõik ei ole Ellie vastu lahked. On neid, kes Elliet mõnitavad, kutsuvad teda ahviks ja ei pea teda inimeseks. Mõnikord minnakse Elliele lausa kallale. «See teeb mulle väga haiget, kui mu laps on koju tulles läbi pekstud. Nad lõugavad ja kutsuvad teda ahviks. Kui ma kuulen, et minu poega kiusatakse, teeb see mind kurvaks» tõdes Ellie ema, kelle sõnul on kiusajad mitte ainult lapsed vaid ka täiskasvanuid.