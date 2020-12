Rasketes koroonatüsistustes vaevlev Saksamaa hokikoondislane: sportlased, ärge suhtuge viirusesse ükskõikselt!

Pärast koroonaviiruse positiivse testi andmist istus Möser kaks nädalat karantiinis, seejärel tegi testid veelkord. Testitulemused andsid märku, et 25-aastasel spordimehel on südamelihase põletik. Kõik tohtrid on kindlad, et põletik on tingitud koroonaviirusest.

«Me ei saa seda sajaprotsendiliselt väita, kuid tõenäosus, et südamelihase põletik on seotud koroonaviirusega, on väga suur,» rääkis Wofsburgi peatreener Karl-Heinz Fliegauf.

Klubi arst Axel Gänssler sekundeeris peatreenerile: «Seal pole eriti teist võimalust. Ta tunneb ennast hästi, kuid erinevad proovid näitavad hoopis midagi muud. Ta ei suuda isegi meeskonnatreeningutel osaleda, tal pole lihtsalt jõudu.»

Möser on kuni jaanuarini arstide jälgimise all.

«Minu üleskutse on nii amatöör- kui profisportlastele: ärge suhtuge koroonaviirusesse ükskõikselt,» ütles Möser Saksa meediale.

Arstid on juba koroonaviiruse leviku algusest arvanud, et viirus võib põhjustada südame- ja veresoonkonna haigusi ka tippsportlastele. Juunikuus alustati Tübingenis ka vastava uurimisprojektiga.

Tunnustatud Saksamaa epidemioloogia professor Karl Lauterbach ütles, et näiteks Frankfurdi ülikooli uuring on juba tõestanud, et ka mitu kuud pärast koroonaviiruse läbipõdemist on noortel sportlastel täheldatud südames ja südametegevuses muutusi. Need on ilmnenud koguni 78 protsendil patsientidest.

«Kõik see teeb tegelikult murelikuks,» lisas Lauterbach.

Saksamaa jäähokiliiga DEL on ettevalmistamas meetmeid, kuidas koroonaviirusest taastuvaid mängijaid aidata.

Möser on karjääri jooksul esindanud ka Saksamaa A-koondist ning mänginud lisaks Grizzlysile veel teistes Saksamaa tippklubides.