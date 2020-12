OOTAMATU KOOSTÖÖ ⟩ Curly Strings ja nublu andsid üheskoos välja uue loo!

Enne kui oli raadio, enne kui oli televiisor, rääkimata Spotifyst ja TikTokist, enne kõike seda oli hea laulu puhul oluline vaid see, et ta pidi kohe meelde jääma ning kõik pidid saama seda kaasa laulda. Just need kõige-kõigemad lood on jõudnud meieni ajast, mil püssirohi polnud veel leiutatud ning kirjasõna ei levinud - need on meie Eesti regilaulud. Curly Strings on võtnud täpselt ühe sellise regilaulu - «Suisa suuda» - teksti ning toonud endaga tänapäevasesse energiast pakatava küttefolgi võtmesse.