PILDID ⟩ Narkosõda Panamas: suuroperatsioon päädis viie tonni kokaiini konfiskeerimise ja narkokullerite vahistamisega

Kuigi Panama riikliku eriüksuse Senan avaldusest öeldi, et kokku konfiskeeriti üle 5,5 tonni narkootikume , siis esmaspäevasel pressikonverentsil täpsustas narkoprokurör Javier Caraballo , et viie operatsiooni käigus konfiskeeriti 5977 ebaseaduslike ainete pakendit, vahendas Pana Times.

Kinnipeetud väliskodanikke esitatakse tänase päeva jooksul pärast seda, kui kohtunikud annavad selleks loa ja prokuratuur on neile esitanud süüdistuse rahvusvahelise narkokaubanduse kuriteos ning taotlenud nende vahistamist, lisati prokuratuurist.

Kõik konfiskeeritud narkopakendid on valve all.

«Sel aastal on Panama erinevad julgeolekujõud konfiskeerinud umbes 72 tonni narkootikume,» lisas Caraballo.

Senani volinik Edson Castillo ütles, et ainult see agentuur on tänavu seni ära võtnud 51 321 narkopakki, millest 36 846 pakki sisaldasid kokaiini.