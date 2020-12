Madli Vilsar lajatab dieedikultuuri austajatele: saad läbi hundiemmi kätte selle suuruse, korra on «jess!» ja siis...

«Andke kasvõi vitsa, aga ma ei saa aru väitest, miks «paks» inimene ei võiks olla õnnelik? Väide, nagu paks inimene ei võiks olla elus õnnelik, ütleb põhimõtteliselt seda, et kogu elu õnn ja rõõm peaks olema sinu kaalus. Terve ja tugev, aga mitte size 0 (suurus 0 - ingl k, toim) ja siis on õnnelik elu üle olemine patt?» kirjutab ta Instagramis.

«Ja kui ollaksegi kurb, siis on sada mustmiljon muud põhjust elus veel, mis meie meeleolu mõjutab! Ja ma leiangi, et see ongi fundamentaalselt väärastunud arusaam elust.»

«Ükskõik, mis kaalunumbri sa lõpuks saavutad, kui sa oled hinges katki, siis proovi sa näha objektiivselt enda kaalu või vormi ja ikka leiad põhjuseid, miks see pole veel piisav ja «hakkad elama» alles siis, kui mingi «norm» saavutatud.»

«Paljud meist on kindlasti mõelnud, et kui ma oleksin selles suuruses, vot alles siis ma oleks õnnelik. Ok, saad läbi hundiemmi kätte selle suuruse, korra on «jess!» ja siis hakkad jälle vigu nägema, sest asi ei olnud üldse seotud sinu kaalunumbriga vaid sellega, kuidas sa hinges ennast näed!» selgitab ta.

« Samamoodi võiks juba öelda, et ükski peenike inimene ei tohiks kunagi kurb olla, sest ta on peenike. Ükski normide kohaselt peenike inimene ei tohiks kurb olla, sest ometigi ta pole ju paks, seega kõik elus korras?! Like why? What? (Nagu miks? Mida? - ingl k, toim).

Suurel tugeval naisel võib toitumine ja treening palju rohkem tasakaalus olla, kui sinu arvates ideaalselt peenikesel inimesel. 1

«PS! Teadlikult liialdan praegu, aga point jääb samaks, sest me ei räägi eluohtlikult rasvunud inimestest, kelle tervisenäidud ongi ülevõlli pahad, vaid tervetest keskmisest «ilunormist» suuremast inimesest, kes defineerib/ keda defineeritakse tema väärtust vaid kaalu järgi. Suurel tugeval naisel võib toitumine ja treening palju rohkem tasakaalus olla, kui sinu arvates ideaalselt peenikesel inimesel.»