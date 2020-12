VIDEO ⟩ Varem üle 200 kilo kaalunud Islandi jõumees käib poksitrennis ja on jõhkralt alla võtnud

«Peamine põhjus on selles, et olen õnnelik selle üle, mida saavutasin. Võitsin maailma tugevaima mehe tiitli, võitsin Arnold Strongman Classicu kolm aastat järjest, viiel korral tulin Euroopa tugevaimaks meheks, Islandi tugevamaks koguni kümme korda jutti, olenka World Ultimate Strongmani võitja, seega olen saavutanud kõik, mida sel alal võib saavutada,» sõnas islandlane.

Jõumehed on alatihti erinevate vigastuste küüsis, pingutatakse viimase piirini. Björnsson on aga terve. See on teine võistlusspordile joone alla tõmbamise põhjus.