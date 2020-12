VIDEO ⟩ Saksa politsei otsib kadunud «fallost»

Ei ole teada, kes 200 kilogrammi kaaluva monumendi tegi, tippu vedas ja püsti pani, kuid see on meelitanud 1738-meetrisele mäele palju matkajaid.

Kummaline vaatamisväärsus on ära märgitud isegi Google Maps kaardirakenduses, kus on selgitatud, et tegemist on «kultuuriliselt tähtsa vaatamisväärsusega».