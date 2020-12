MIKS KÜLL? ⟩ Fotograafid vihkavad popdiiva Ariana Grandega töötamist

Lisaks sellele, et Ariana Grandet võib pildistada ainult tema «heast» küljest ehk vasakult, ei tohi tema pildistamiseks kasutada kunagi punakat või loomulikku valgust. Nagu sellest veel vähe oleks, peab Grande kõik temast tehtud fotod isiklikult heaks kiitma, kirjutab TheThings.

Kui Austraalia fotograaf Chris Pavlich üritas diivaga fotosessiooni teha, polnud too tema tehtud piltidega rahul. Mida Grande seepeale tegi? Ta lihtsalt kõndis välja ning käskis oma meeskonnal hoolitseda selle eest, et need pildid haihtuvad.