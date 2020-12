Ellen Page'ina tuntuks saanud näitleja avaldas, et on transsooline

Kanadast pärit näitleja Elliot Page (33) avaldas kuus aastat tagasi, et on gei. Nüüd on näitleja oma isiklikul Instagrami kontol teatanud, et on transsooline ja kasutab inglise keeles he/him asesõnu.

«Tere, sõbrad, [...] minu nimi on Elliot. Olen õnnelik, et saan seda kirjutada. Et olen siin. Et olen oma elus jõudnud sellesse hetke,» avaldas Page.

Näitleja tänas oma postituses enda toetajaid ja transsooliste kogukonda, ning lubas, et toetab ja töötab ka ise armastava ning aktsepteerivama ühiskonna poole.

«Lisaks palun kannatlikust. Minu rõõm on reaalne, kuid samas ka habras,» teatas Page ja tunnistas, et kõik see on hirmutav. Page tõi välja, et statistika vägivallast, mille all transsoolised inimesed kannatavad, on hirmuäratav: «Vähemalt 40 transsoolist inimest on mõrvatud ainuüksi 2020. aastal.»

Lõpetuseks tõdes aga Page, et vaatamata sellele armastab ta seda, et on transsooline ja gei.

Postitus kogus esimese poole tunniga üle 120 000 positiivse reaktsiooni ning paljud kuulsused jätsid Page'ile toetavaid kommentaare. «Elliot ruulib,» kirjutas Miley Cyrus. Näitleja Kate Mara jättis punase südame, Page'i Netflixi sarja «The umbrella academy» kaasnäitleja Justin H. Min jättis järgmise sõnumi: «Ma armastan sind nii väga.»

Kanadas sündinud Elliot Page alustas oma karjääri näitlejana 90ndate lõpus. Tema läbimurderoll on 2007. aasta film «Juno», mille eest sai ta ka Oscari-nominatsiooni.