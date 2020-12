Kaheksa-aastase võistluskeelu saanud Hispaania tenniseproff: see on inimõiguste rikkumine!

Tennises korruptsioonivastase tööga tegelev TIU leidis, et Enrique Lopez Perez on manipuleerinud vähemalt kolme kohtumise tulemustega. Lisaks olid uurimise all veel kaks matši, kuid nendega manipuleerimise kohta ei leitud piisavalt tõendeid.

Arvata võib, et 29-aastase mehe tennisekarjäär on nüüd läbi. Hispaanlane asus kaks aastat tagasi maailma meeste edetabelis kõrgel 154. kohal, veel esmaspäeval paiknes mees 196. positsioonil. Lopez Perez võttis aktiivselt osa ka paarismänguturniirdest ning eelmise aasta suvel oli ta maailma paarismängija number 135.

Perez Lopez lisas, et Hispaania kohus tegi juba 22. juunil käesoleval aastal otsuse, et tal puuduvad seosed ning kokkuleppemängudega ning luges loo lõppenuks.

«TIU arvab, et nad on ülemad, kui Hispaania kohus? See on debiilsus. Nad rikuvad minu põhiõigusi, ma ei saa oma tööd teha, ma pole saanud isegi Hispaanias mängida. Selge see, et lähen nende vastu kohtusse,» teatas tennisist.