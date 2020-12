Ajal, mil riigid on koroonahirmus lukku keeratud ja lennud tühistatud, on paljudele reisisõpradele ainus päästerõngas Vahemere saareriik Küpros, kus ilm on mõnus ja piir eestlaste jaoks lahti. Selle tripi võttis novembrikuus ette bikiinides motikatüdruk Sandra Roosme.