VIDEO ⟩ Venemaal saadi kätte Volga maniakk, kes tappis üle 25 vanemaealise naise

Venemaa uurimiskomitee teatas, et kahtlustatav, 38-aastane Radik Tagirov , tunnistas üles 26 eakate naiste mõrva, mis hoidsid 2011. ja 2012. aastal Kesk-Venemaad hirmu all, vahendas Guardian.

Uurija küsimuse peale, miks ta naisi kägistas vastas ta, et ei teagi seda täpselt. «Mõtlesin, et see on nende jaoks valutu või vähem valus. See juhtus impulsist. Mul oli nälg tappa. Elasin siis tänaval. Ja see juhtus, sest nii oli mul võimalik lihtsalt raha teenida,» selgitas Tagirov.