Pepuluugiga jõulukostüüm naerutab rahvast: kähkukas pesuruumis või mugavalt potile?

Naisteriiete poes müüakse allahindlusega jõuluteemalist kostüümi, mis kirjade järgi sobib koduseks kandmiseks. Facebooki reklaam on tähelepanu tõmmanud aga hoopis seepärast, et kostüümil on mugavamaks kasutamiseks ka «tagaluuk». Reklaamis kannavad pükstükki naised, kes on pepuluugi irvakile jätnud. Paljastav vaatepilt on tekitanud elava diskussiooni.