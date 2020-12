TÄNA TELES ⟩ «Sinu, minu, meie» teises osas tuleb kokku anonüümsete vanemate tugigrupp

Värskes osas:

Eva üritab Meelisega kokkuleppele jõuda, kuid mees ei taha tema plaanidest kuuldagi. Mia püüab kohaneda kasuema rolliga, et saada endale soovitud roll teleseriaalis. Iris mõistab, et pole enda ja Siimu vaheliste probleemidega üksi. Kärt saab teada, miks ta tegelikult vallandati. Regina püüab paljastada kujuteldavat vandenõud. Anonüümsete lapsevanemate tugigrupp tuleb esimest korda kokku. Peaosades Doris Tislar, Karolin Jürise, Britta Soll ja Laura Kukk.

Sarja «Pilvede all» tegijate uus sari «Sinu, minu, meie» räägib sellest, mis juhtub siis, kui lapsevanemaks saades läheb kõik hoopis teisiti, kui oled planeerinud. Ja sulle tundub, et sa oled ainus, kes lapsevanema rollis läbi kukkus. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina on veel. Seriaali pealkiri «Sinu, minu, meie» jääb hästi meelde moodsate kärgperede hüüdlausest: sinu laps ja minu laps peksavad meie last! Ekraanil siiski kakluseks ei lähe, lapsevanemate ponnistused võetakse luubi alla humoorikas ja heatahtlikus võtmes. Sest ka kõige ideaalsem ema või isa tunneb end vahel vanema rollis tõelise luuserina. Omaette julgus on seda tunnistada.