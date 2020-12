KÕLAKAD ⟩ Rihanna uus kallim on skandaalne räppar A$AP Rocky

Rihanna kolme aasta pikkune suhe Saudi Araabia ärimehe Hassan Jameeliga leidis lõpu selle aasta alguses. Enam-vähem sellest ajast alates on ringelnud ka kõlakad, et kauaaegsete sõprade Rihanna ja A$AP Rocky vahel susiseb midagi, kirjutab Fox News.

Samuti anti kampaania jooksul üheskoos mitmeid intervjuusid. Ühe intervjuu ajal ütles Rocky armsalt, et Rihannaga töötamise kõige raskem osa on «mitte kogu aeg nalja visata ja naerda». Ka Rihanna pole komplimentidega kitsi olnud. Näiteks Vogue'ile antud intervjuu ajal kiitis ta räppari nahka ja tõdes, et temaga on väga lihtne koos töötada.