Paavstilt laigi saanud Brasiilia instabeib tõmbas minibikiinid selga: jah, mul on tselluliit!

Garibotto postitas Instagrami pildi, millel võib teda näha kandmas musta värvi bikiine. Pildi juurde kirjutab instastaar ka, et tema oma pilte ei tuuni: «Jah, mul on tselluliit ja ei, ma ei tuuni seda ära.»

«Ma pakun, et paavstile meeldib see pilt ka,» kirjutas veel kolmaski, kes vihjas möödunud kuul aset leidnud vahejuhtumile. Nimelt laikis Natalia üht pilti ka paavst Franciscus.

Novembris jagas kasutaja Barstool Sports Twitteris kuvatõmmiseid sellest, kuidas paavsti Instagrami konto on üks paljudest, kes on Natalia Garibotto pildi meeldivaks märkinud.

Catholic News Agency (CNA) vahendas seejärel, et Vatikan on asja lähemalt uurima hakanud. Vatikani ametlikele pressiesindajatele lähedane allikas avaldas CNA-le, et paavsti Instagrami kontot haldab kindel meeskond.