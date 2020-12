19-aastase Matilda valus koroonavõitlus: seitse kuud hiljem on ikka raske hingata

«Mul on tunne, et me unustame, kui tõsine see viirus on, eriti Rootsis,» kirjutas Matilda ühismeedias. Rootslaste koroonapoliitikat on jälgitud üle maailma ning nüüdseks on selge, et loodetud karjaimmuunsust tekkinud pole. Novembri lõpus lükati kevadise strateegia taga seisnud peaepidemioloog Anders Tegnell kõrvale ja kehtestati senisest karmimad piirangud. Peaminister Stefan Löfven tunnistas, et olukord on väga raske.