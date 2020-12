HOIA ALT, SILDARU ⟩ Aasta sportlase kandidaatide seast leiab ka nublu väikese õe

17-aastase Eva-Lotta Kiibuse tänavuste saavutuste seas on Euroopa meistrivõistluste 7. koht, Challenger sarja etapi 1. koht ja 2. koht ning GP-etapi 6. koht. Tema treener on endine iluuisutaja Anna Levandi, kes on treenerina samuti kandidaatide nimekirjas.

Spordiaasta tähti saab valida kahes kategoorias: aasta sportlane ja aasta treener. Räppar nublu teatas ühismeedias, et andis kuldmedali Eva-Lottale. Noor iluuisutaja on kuulsa muusiku väike õde. «Julgelt hääl tublimaile,» kirjutas nublu.

Eva-Lotta rääkis eelmise aasta alguses «Seitsmestes uudistes», et vanem vend on väga toetav. «Õe-venna armastus on siin tugev, me hoiame üksteisele pöialt,» ütles noor uisutalent. Tänavu veebruaris ilmus nublu Ugala teatrisse presidendi vastuvõtule just Eva-Lotta seltsis.