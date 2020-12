Põrandaalune Deterrence Dispensed loob oma ideaaltulevikku, kus igal inimesel on jälitamatu tulirelv. Kuigi kogu tegevus käib internetis, näitab värske dokfilm, et tulemused on käega katsutavad.



USA tõeliselt liberaalsed relvaseadused on 3D-relvad vastu võtnud avasüli. Neid võib tagatoas valmistada igaüks nii kaua, kuni ta neid suisa müügiks ei tooda. Samuti ei keela riik ka teiste «kummitusrelvade» valmistamist.

Euroopas on aga teised lood. Jake Hanrahani dokfilmi «Illegaalsed 3D-prinditud relvad Euroopas» fookuses olevas avaldamata Lääne-Euroopa riigis võib relvade valmistamise eest pikaks ajaks trellide taha minna.

Seepärast esineb rühmituse Deterrence Dispensed (DD) juht ka näota. Ainus, mis tema kohta avaldatakse, on internetinimi jStark. Kommentaatorid spekuleerivad tema tugevalt moonutatud hääle põhjalt, et tema aktsent võib viidata Hollandi päritolule.

«Mina arvan, et tulirelvade kandmine on inimõigus,» tegi jStark oma ideed lihtsaks. «Politseil, sõjaväel on tulirelvad,» selgitas ta. «Inimesel peab olema individuaalsel tasemel aga sama jõud, mis valitsusel.» JStarki väitel muutuvad valitsused üha autoritaarsemaks, võttes inimestelt samas õigusi. «Hiina juba on täielik kuradi õudusunenägu,» tõi ta näiteks.

Rahvusvahelised relvaanarhistid

Nii võttis ta eeskuju USA relvaentusiastidest ja kogus nähtamatute kaasmõtlejate tiimi. Interneti kaudu kogus ta samasuguseid «äärmiselt relvaentusiastlikke» inimesi, nagu ta ise. DD on tema väitel võimalikult detsentraliseeritult teha võimatuks relvaseaduste jõustamine.

Plastrelva katsetamine läks edukalt - sõrmed jäid alles. FOTO: Popular Front

JStark tunnistab aga, et kontrolli oma liikmete vaadete üle grupis pole. «Ekstremistid meile eriti ei meeldi,» arutas ta tinglikult. Samas ei tehta ka kellegile takistusi, kui ta oma vaateid ise ei avalda. «Põhimõtteliselt laseme me kõik sisse, aga kui nad pahandust teevad, viskame nad välja,» seletas mees.

DD võttis eesmärgiks välja töötada relvad, mille prindifailid oleks päriselt toimivad ja täiesti asjatundmatule inimesele õpitavad. JStarkil polnud enda sõnul mingeid eelteadmisi, nüüd mõeldakse aga välja toimivaid automaatrelvi.