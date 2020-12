Kerri Barnes sõidab mööda Londonit ringi, koguda raha heategevusorganisatsioonile Mind. Praeguseks on ta heategevusorganisatsioonile kogunud 8425 naela ehk ligi 9310 eurot . Organisatsioon tegeleb vaimse tervise häiretega ning esimese karantiiniperioodi ajal helistas nende usaldustelefonidele rekordarv inimesi.

Oma teekonnal sõidab Barnes mööda Covent Gardenist, Buckinghami paleest ja Toweri sild. Sõidu ajal on naine paljas, tema rinnapartii on kaetud glitteriga ning jalas on tal vaid nahavärvi püksikud.