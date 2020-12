Kui enamasti peavad inimesed enesesse investeerimise all silmas erinevatel kursustel või laagrites käimist, siis eestlanna Triinu Raudsepp (39) avastas, et tema jaoks on parim viis selleks oma keha tätoveerimine. Hulljulge ja mis seal salata ka üsna edev naine on viimase kaheksa aastaga lasknud 70 protsenti oma kehast katta tätoveeringutega.