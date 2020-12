Kolumbia jalgpallilegend: oleme lõuna-ameeriklased, mitte eurooplased!

Pärast Kolumbia jalkakoondise häbiväärseid lüüasaamisi ütles oma arvamuse meeskonna treeneri Carlos Queiroze kohta, kunagine rahvuskoondise superstaar Valderrama: «6:1. Lasen viimased viiskümmend aastat silmade eest mööda ja sellist alandust meelde ei tule. Ma ei saa aru, mida see portugaallane seal eesotsas teeb,» sõnas ta.

«Meil on James Rodriquez, mitu korda ta üldse mängu jooksul palli puutuda saab? Euroopa kubiseb Kolumbia mängijatest: Rodriguez, Juan Cuadrado, Yerry Mina on maailmaklassi mängijad, kuid esitused rahvusmeeskonna eest on mannetud. Pealegi treener ei mängitanud neid nende harjumuspärasel positsioonil.»