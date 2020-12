Järvamaalt Kirna külast pärit 20-aastane Eliise Randmaa krooniti tänavu septembris Eesti Iluduskuningannaks. Paar kuud hiljem esindas Eliise kodumaad Albaanias toimuval The Miss Globe’i üleilmsel iludusvõistlusel, ning jõudis 15 kaunima naise sekka. Kuigi missindus pole noore neiu arvates Eestis enam nii populaarne, usub Eliise, et just ilma missideta oleks maailmas palju vähem positiivsust.