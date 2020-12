KUULA ⟩ Ott Lepland ja Púr Múdd andsid välja melanhoolses toonis tantsuloo

Ott Leplandi ja Púr Múddi lugu kannab nime «Vaikida võib» ja see on inspireeritud muusikute enda eludest – läbi elatud emotsioonidest, kogemustest ja mõtetest.

«Lugu ise on põnev, müstiline ja samaaegselt ka helge,» tõdeb aga Púr Múdd liige Joonatan Siiman ja lisab, «usun, et nii mõnigi inimene võib end selle loo sõnades ära tunda.»

Púr Múddi jaoks on tegemist nende esimese eestikeelse looga, eelnevalt on duo muusikat välja lasknud vaid inglise keeles. «Varasemalt me sellist koostööd ei ole teinud, aga kuna meil oli Otiga hea klapp ja vibe stuudios, siis mõtlesime, et miks mitte teha üks eestikeelne singel ka,» täpsustab Joonatan.