54 aastat tagasi kadunud rahakott jõudis omanikuni tagasi tänu aegunud juhiloale

Ontarios, Port Doveris elav 86-aastane Darcy Major kaotas 1966. aastal ära oma rahakoti. Tegelikult ei olnud tal aastakümneid vähimatki aimu, kuhu ja kuidas tema rahakott kadus. Veel vähem ei osanud ta oodata, et rahakott võiks tema juurde kunagi tagasitee leida, vahendas Upi.

Seda kuni päevani, mil Majori lastega võttis ühendust Christopher Camacho, kes leidis ühe vana diivani vahelt rahakoti, kust seest vaatasid talle vastu Majori dokumendid, juhiluba, üks vana tšekk ja koerapidamisluba.

Camacho kirjutas Facebooki gruppi Currently in Port Dover, et leidis vana diivani vahelt rahakoti ja otsib selle omanikku. Postituse juurde lisas ta ka pildi rahakotis olnud aegunud juhiloast. Just see osutus võtmeks mille abil suudeti kaotatud vara selle omanikule tagastada.

Postituse kommenteerijad aitasid tal saada kontakti Majori lastega, kes teatasid oma isale rõõmsat uudist, et tema ammu kadunud rahakott on lõpuks leitud.

«See oli ebareaalne, kus see kõik need aastad on olnud,» kommenteeris Major juhtunut.

«See pidi olema üks ütlemata hea diivan,» lisas mees ja avaldas tänu, et leidja selle talle tagastada otsustas.

«Selle sisuga oli uuesti üsna põnev tutvuda, kuigi kõik seal olnud dokumendid ja muud paberid olid ammu aegunud,» muigas Major.

Meest rõõmustas enim just see, et ikka veel leidub ausaid inimesi, kes leitud esemed nende omanikele tagasitavad ja mis seal salata, leidmisega ka vaeva näevad.