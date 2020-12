Kuigi häiriva juhtumi esialgne sündmustekäiku on meedias kajastatud erinevalt, on saatusliku õhtu lõpp kõigile selge. Kõhedust tekitava otseülekande ajal on näha, kuidas Stanislav tassib tüdruksõbra tagasi tuppa. «Valja, kas sa oled elus. Mu jänku, mis sul viga on?» kostuvad Stanislavi küsimused.