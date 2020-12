National Geographic korraldas 2019 ekspeditsiooni, et saada teada, mis juhtus kahe Briti mägironija George Leigh Mallory ja Andrew «Sandy» Irvine’iga, kes asusid 8. juunil 1924 maailma kõrgeima mäe Džomolungma tipus suunas teele, kuid laagrisse tagasi ei jõudnud.

Valmis dokumentaal, mis kannab pealkirja «Lost on Everest» ja selles käiakse kahe mehe jälgedes, kes võisid olla maailmas esimesed Džomolungma vallutajad. Praegustel andmetel on need uusmeremaalane Edmund Hillary ja šerpa Tenzing Norgay, kes jõudsid mäe tippu 29. mail 1953. aastal.